Серена Уильямс рассказала о своей внешности и силе черной женщины

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в течение жизни из-за внешности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом она написала в письме своей матери, опубликованном на Reddit.

«Меня называли мужчиной, потому что я выглядела очень сильной. Говорили, что я использую допинг, что должна выступать не в женском, а в мужском спорте, потому что выгляжу гораздо сильнее других женщин (но я просто упорно работала над собой и к тому же родилась с таким телом и горжусь этим)», — написала Уильямс.

Американка восхитилась сдержанностью матери, умевшей сохранять самообладание в общении со всеми, кто был «слишком невежественен, чтобы понять силу черной женщины». «Я горжусь тем, что мы смогли показать, какими могут быть женщины. Мы разные. Мы сильные, мускулистые, высокие, маленькие, худые — но все мы женщины, и мы гордимся этим», — подытожила теннисистка.

1 сентября 35-летняя Уильямс родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit. После декретного отпуска американка планирует вернуться в теннис.

Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Кроме того, она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.