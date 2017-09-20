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Азиатские индексы - 20-09-17


ТОКИО, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.05% и составил 20310.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1667.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 3366.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 28127.80 пункта.



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