Глава Каталонии: правительство подверглось агрессии со стороны МВД Испании

Правительство Каталонии стало жертвой спланированной агрессии со стороны испанских правоохранительных органов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду глава Каталонии Карлес Пучдемон, выступая с официальной реакцией на обыски и аресты, которые проводились в ряде ведомств автономии.

"Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии со стороны сил полиции Министерства внутренних дел Испании", - приводятся слова Пучдемона на официальной странице правительства Каталонии в Twitter.

"У этой агрессии нет никаких законных оснований", - добавил он. "Все это было произведено с нарушением верховенства закона и всех конституционных гарантий, а также Хартии ЕС по правам человека", - подчеркнул Пучдемон.

В среду гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Были задержаны 12 человек, в их числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, а также сотрудники ряда департаментов. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному на 1 октября референдуму о независимости автономии.

В настоящее время в центре Барселоны собрались около 2 тысяч протестующих против действий испанских властей. Манифестанты скандируют лозунги "Мы проголосуем!" и держат в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!".





