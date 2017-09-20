С 21-25 сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении с 21-25 сентября в основном ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. С 23-25 сентября температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

В городе Ереван ожидается погода без осадков.