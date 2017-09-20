FT: в Лондоне согласны на выплату ЕС отступных за Brexit в €20 млрд

Размер отступных, которые Великобритания согласна выплатить Брюсселю за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit, может составить не менее €20 млрд. Как сообщила в среду газета Financial Times, эту сумму озвучит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в программной речи по теме Brexit во Флоренции, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям издания, в намеченной на пятницу программной речи главы британского правительства по теме Brexit во Флоренции будет затронута тема отступных.

Вместе с тем власти ЕС уже намекали на то, что неисполненные обязательства Великобритании доходят до €100 млрд, однако за вычетом всех взаимных долгов они могут составить €60 млрд.

В публикации подчеркивается, что "команда Мэй рассчитывает, что это предложение выведет переговоры с Брюсселем по Brexit из тупиковой ситуации, длящейся уже три месяца, и позволит перейти ко второй стадии переговоров, которая откроет путь к обсуждению вопроса о будущих торговых отношениях" между Великобританией и ЕС.





