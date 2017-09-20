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СМИ: в Каталонии изъяли около десяти миллионов бюллетеней для референдума


Гражданская гвардия Испании изъяла около десяти миллионов бюллетеней для голосования в типографии, расположенной в муниципалитете Бигес-и-Риельс. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Vanguardia.

По данным издания, национальная гвардия изъяла "девять-десять миллионов бюллетеней" для голосования на референдуме о независимости 1 октября на складе типографии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

 

 



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