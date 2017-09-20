Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Hummer H1

Австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда Шварценеггера первый в мире электрический Hummer H1. Премьера машины состоялась во время церемонии открытия нового центра исследований и разработок компании, в которой актер участвовал вместе с канцлером Австрии Кристианом Керном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Внедорожник построили всего за два месяца. Его оснастили электромоторами на передней и задней оси, суммарная мощность которых достигает 490 лошадиных сил. Двигатели питаются от комплекта батарей емкостью 100 киловатт-часов.

Запас хода этого автомобиля составляет 300 километров. Масса экологичного «Хаммера» – 3300 килограммов.