Британская полиция задержала еще двух человека после теракта в метро Лондона

Полиция Великобритании задержала в Ньюпорте еще двух мужчин в рамках расследования теракта на станции метро в Лондоне, передает в среду BBC.

Задержанным 48 лет и 30 лет, их взяли под стражу после обысков в одном из домов. Таким образом, в обшей сложности число задержанных по этому делу достигло пяти человек.

Поздним вечером в среду полиция задержала третьего мужчину. Его взяли под стражу в Ньюпорте. Известно, что ему 25 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее полиция также задержала двух выходцев из Сирии и Ирака, одному из которых 18 лет, другому - 21 год. Сообщалось, что эти молодые люди воспитывались в одной и той же приемной семье в Британии.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 29 человек.