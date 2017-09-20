В Польше начинаются крупнейшие военные учения Dragon-2017

Торжественная церемония открытия крупнейших в Польше военных учений Dragon-2017 состоялась в среду на полигоне в Зегже близ Варшавы.

По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысяч единиц техники. Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины. Активная фаза учений пройдет 25-29 сентября,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркивал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017", которые вызывают обеспокоенность Варшавы.