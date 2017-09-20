Сирийская оппозиция заявила об освобождении от ИГ* 80% территории Ракки

Поддерживаемые США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили об освобождении от боевиков"Исламского государства"* 80% сирийского города Ракка.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Можно сказать, что 80% города Ракка освобождены. Наши отряды продолжают зачистку города от мин и преследуют оставшихся боевиков на площадях города, где разворачиваются бои", — говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости пресс-релизе SDF.

Идущие бои отряды охарактеризовали как "финальный этап" операции "Гнев Евфрата".