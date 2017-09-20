Арцах – воплощение всеармянской мечты: Спикер НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 сентября в СКК им. К.Демирчяна принял участие в работе заключительного заседания 6-го всеармянского форума Армения – Спюрк под девизом “Взаимное доверие, единство и ответственность”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на заключительном заседании с обстоятельной речью выступил председатель НС А.Баблоян.

Выступление председателя НС Ара Баблояна на 6-м всеармянском форуме Армения – Диаспора

Уважаемый вице-премьер, уважаемые министры, уважаемые участники и гости форума, дорогие друзья,

прежде всего хотел бы поздравить всех нас с предстоящим праздником Независимости Армении. Символично, что этот форум проводится в канун 26-й годовщины провозглашения Независимости Армении. Позвольте поблагодарить всех вас за активное участие. Уверен, этот форум – еще более объединяющее нас, дающее ощутимые результаты, стимулирующее всеармянское сотрудничество общенациональное предприятие.

В целом форумы Армения – Спюрк являются важнейшими событиями для наших соотечественников как в Армении, так и за ее пределами. Об этом свидетельствует расширяющаяся из года в год география участников.

Нынешний форум имеет насыщенную повестку дня, которая включает ряд направлений – от экономического до внешней политики, сохранения армянства и национальной безопасности.

Одно из важнейших обсуждений 6-го форума, безусловно, касалось идеи создания Всеармянского совета. Убежден, эта будущая структура своей формой и содержанием может стать полноценным участником работ по формированию общеармянской, единой повестки.

Уважаемые друзья,

родина – главный гарант духовной безопасности Спюрка, Спюрк – важнейший сторонник обеспечения территориальной и экономической безопасности родины.

В этом контексте хотел бы обратиться к сирийским армянам, значительная часть которых обосновалась на родине. Эмигрировавшие в Армению сирийские армяне обогащают нашу страну. С другой стороны, независимо от своего местонахождения, сирийские армяне сегодня нуждаются в поддержке родины и Спюрка. В пределах своих возможностей РА помогает и будет помогать сирийским армянам как в Сирии, так и повсюду. Не случайно этот форум, как важнейешее общеармянское мероприятие, отдельно обратился к проблемам сирийских армян.

Уважаемые соотечественники, мечтой всех нас является создание развитого, справедливого и безопасного государства.

Мы строим новую Армению, с новой перспективой и новыми возможностями.

Мы избрали путь демократии и стабильного развития, от которого не можем отказаться, независимо от какой-либо ситуации. Очевидно, что создавшееся ныне в мире экономическое и политическое положение, стремительно развивающиеся события обязывают нас быть более гибкими и осторожными, совершенствовать инструменты политической и экономической дипломатии.

Многие из вас, живя в различных странах и будучи профессионально вовлеченными в различные сферы, отлично знают цену всего этого. Ваше личное участие, применение новейших знаний, опыта и навыков могут оказаться полезными не только в странах вашего проживания, где вы достигли довольно весомых успехов, но также в Армении.

Для нас важны ваши потенциал и участие. Вместе должны терпеливо прилагать все усилия, шаг за шагом двигаться вперед и еще более консолидировать армянские силы – в решении задач армянского мира и создания новых возможностей для более светлого грядущего.

Мы в Армении высоко ценим усилия тех структур Спюрка, которые содействуют, особенно молодежи диаспоры, работать в Армении волонтерами, находить полноценную работу или каким-то иным способом поставить на службу родине свои опыт и знания. Благодарны этим организациям и персонам, а также нашим международным партнерам за их проармянскую деятельность.

Уверен, у многих из присутствующих здесь есть идеи и предложения. Возможно, для их реализации необходимо представить их также в парламентском формате. Хочу заверить, что двери НС РА открыты для всех конструктивных и здравых предложений, которые могут оказаться полезными нашей стране и рассеянному по миру нашему народу.

Как вы знаете, в итоге конституционных реформ роль НС стала более ключевой. Система парламентского управления станет полноценной реальностью в будущем году, когда вступят в силу все соответствующие положения Конституции. НС будет осуществлять направленную на развитие и прогресс страны деятельность с новой энергией и с большей целеустремленностью.

Усилия законодателей должны быть направлены на повышение степени защищенности прав человека, еще большее укрепление верховенства закона и права.

Уважаемые друзья,

многообразные программы прогресса и развития не могут реализоваться при отсутствии мира и безопасности. Это бесспорные ценности, любое отступление от которых может привести к непоправимым судьбоносным последствиям.

Безопасность и мир на границах Армении неотделимы от безопасности границ Арцаха. В лице свободной Республики Арцах более четверти века неоспорима реальность существования второго армянского государства. В парламентах различных стран мира у нас есть много друзей, разделяющих и поддерживающих мечты народа Арцаха. Арцах также воплощение всеармянской мечты.

Все мы уверены в надежности и высокой боеготовности армянских вооруженных сил, высоком духе нашего солдата и офицера. Наша армия день ото дня крепнет также благодаря вашей поддержке, так как при возникновении на родине проблемы безопасности находящийся даже в самом отдаленном уголке мира армянин не может оставаться спокойным.

Это яркое проявление идеи Нация – Армия.

Следовательно, какие-либо переговоры, дебаты или развязки не могут быть важнее свободной воли народа Арцаха, идеи независимости и безопасности Арцаха, идее мира. Это объединяющая наши внутри- и внешнеполитические приоритеты отправная точка. Об этом вчера с высокой трибуны ООН от имени всего армянства мира четко заявил также Президент РА С.Саргсян, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Уважаемые друзья,

мы прекрасно осознаем, какие вызовы стоят перед нашим государством, особенно с учетом геополитических развитий и существующих в регионе проблем. Мы в первую очередь исходим из наших интересов и целей, используя дипломатические средства и приемы для их защиты и продвижения вперед. Потому что никто лучше нас не знает наших нужд, никто больше нас не думал и не будет думать о нашем сегодняшнем и завтрашнем дне. С другой стороны, мы не пытаемся строить наши отношения с какой-либо страной или организацией в ущерб другим странам или организациям. У нас довольно высокий рейтинг доверия и надежности в отношениях с ЕАЭС, Евросоюзом, с американскими и вообще со всеми нашими партнерами, в том числе с Ираном и Китаем, в стремлении получать не только пользу от этого сотрудничества, но и быть полезными.

Наряду с переходом к парламентской системе управления приложим еще больше активных усилий парламентской дипломатии. И на этом пути мы нуждаемся в помощи наших братьев и сестер Спюрка, всех рассеянных по свету наших друзей.

Уважаемые друзья,

еще раз хотел бы поблагодарить всех вас. Уверен, этот форум также будет содействовать развитию связей и отношений Армения – Спюрк.

Желаю всем вам мира, успеха и прогресса на благо нашего народа, Армении, Арцаха и всех общин Спюрка.