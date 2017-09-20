ВОЗ: устойчивость бактерий к антибиотикам может оставить человечество без защиты

Человечество может остаться без защиты от болезнетворных бактерий ввиду их растущей устойчивости к антибиотикам. К этой проблеме привлекла внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в среду в Женеве докладе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой чрезвычайную проблему для мирового здравоохранения, которая может серьезно угрожать прогрессу в современной медицине, - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Необходимо срочно увеличить инвестиции в исследования и разработки, касающиеся устойчивых к антибиотикам инфекций, включая туберкулез".

Как отмечается в докладе, большинство используемых сейчас лекарств - это "модификации существующих классов антибиотиков", что представляет собой "краткосрочное решение".