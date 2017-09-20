В Евросоюзе призвали отменить референдум о независимости Курдистана

Евросоюз призывает власти иракского Курдистана не проводить референдум о независимости региона и считает его контрпродуктивным, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Европейский Союз напоминает о своей постоянной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, такие как предложенный референдум, являются контрпродуктивными, их следует избегать", — заявила Могерини.

По ее словам, ЕС признает наличие нерешенных вопросов между властями Курдистана и Багдадом и считает, что они должны решаться "путем мирного и конструктивного диалога, который вел бы к взаимно согласованному решению, основанному на выполнении положений иракской конституции",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса", — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.