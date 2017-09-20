Игнатий Аракелян обсудил с французскими предпринимателями потенциал сотрудничества

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян сегодня провел рабочий завтрак с группой французских предпринимателей, прибывших в Армению в рамках армяно-французского форума.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, виноделия, производства коньяка и органического земледелия, а также перспективы, открывающиеся с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС. Французы выразили приятное удивление количеством хороших вин, появившихся на рынке за последние десять лет. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью минсельхоза.

«Мир постоянно в поиске новых вин. В Армении есть три сорта винограда, растущих только здесь. Это арени, воскеат и хндохни. По мнению экспертов, развитие армянского виноделия должно основываться на этих трех сортах”, - отметил министр, подчеркнув, что министерством создан Фонд развития виноградарства и виноделия, кроме того, многие сомелье в разных странах, в частности, в Росии, продвигают бренд армянских вин.

Касаясь производства коньяка, министр отметил, что в отличие от вин, у армянского коньяка давно сформировавшийся устойчивый рынок.

Министр рассказал также, что страна сотрудничает с рядом международных организаций в деле распространения органического земледелия, поскольку его продукты сейчас пользуются большим спросом, в частнсоти, в Европе, что повысит рентабельность сельского хозяйства.

Игнатий Аракелян отметил важность использования международного, в том числе, французского опыта в деле внедрения новейших технологий, таких как капельное орошение, противоградовые сети, интенсивные сады и др.

Стороны обменялись мнениями также по вопросу страхованив сельского хозяйства и других.

Министр выразил готовность и впредь содействовать повышению уровня армяно-французского сотрудничества в аграрной сфере.