Шармазанов принял депутата Меджлиса Турции Каро Пайлана

Вице-спикер НС Армении Э. Шармазанов 20 сентября принял депутата турецкого парламента армянина Каро Пайлана, прибывшего в Армению для участия в работе VI Всеармянского форума “Армения–Диаспора”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС.

На встрече присутствовал также экс-депутат НС РА Арагац Ахоян.

Приветствуя гостя в стенах парламента, Э. Шармазанов высоко оценил его деятельность и усилия, направленные на установление в Турции демократии.

“Мы гордимся тем, что в турецком парламенте есть депутат-армянин. Хочу особо подчеркнуть, что мы с гордостью и вниманием следим за Вашей деятельностью. То, что произошло с Вами, еще раз показывает, что в Турции за 100 лет ничего не изменилось,

100 лет назад в Турции забили камнями депутата Османского парламента Григора Зограба, 100 лет спустя нападают на Вас в парламенте за Ваши убеждения. И несмотря на это, Вы продолжаете бороться”, - сказал вице-спикер.

Э. Шармазанов затронул тему связей родина-диаспора, отметил необходимость их углубления и действия Армении, направленные на решение проблем диаспоры.

На встрече были затронуты вопросы региональной политики, международного признания и осуждения Геноцида, урегулирования карабахского конфликта, который, по убеждению вице-спикера, есть одно из проявлений Армянского вопроса.

Каро Пайлан выразил благодарность за прием, обратился к политике Турции и ее результатам, провел параллели между ее нынешней политикой и событиями более чем столетней давности.