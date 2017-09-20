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Эксперты представили предварительные результаты обследования завода “Наирит”


Министр ЧС РА Давид Тоноян 19 сентября встретился с членами экспертной группы, изучающей состояние химических продуктов на заводе “Наирит”. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС Армении. 

Во время встречи экспертная группа представила министру предварительные результаты обследования.

Эксперты познакомились с заводскими технологиями, изучили объемы и виды, состояние хранящихся на заводе химических продуктов, тару и хранилища, риски и возможные воздействия на здоровье людей и окружающую природу. Исходя из этого, эксперты представят свои предложения и укажут пути решения проблемы.

Напомним, что после августовского пожара на территории ОАО, МЧС РА обратилось к международным оганизациям с просьбой выслать в Армению группу экспертов. При посредничестве UN OCHA, организации ООН, координирующей гуманитарные программы, на просьбу откликнулись  две организации из Европы, послав трех экспертов из Франции, Швейцарии и Швеции.

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