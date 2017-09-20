Эксперты представили предварительные результаты обследования завода “Наирит”
13:37, 20 Сентябрь, 2017
Министр ЧС РА Давид Тоноян 19 сентября встретился с членами экспертной группы, изучающей состояние химических продуктов на заводе “Наирит”. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС Армении.
Во время встречи экспертная группа представила министру предварительные результаты обследования.
Эксперты познакомились с заводскими технологиями, изучили объемы и виды, состояние хранящихся на заводе химических продуктов, тару и хранилища, риски и возможные воздействия на здоровье людей и окружающую природу. Исходя из этого, эксперты представят свои предложения и укажут пути решения проблемы.Напомним, что после августовского пожара на территории ОАО, МЧС РА обратилось к международным оганизациям с просьбой выслать в Армению группу экспертов. При посредничестве UN OCHA, организации ООН, координирующей гуманитарные программы, на просьбу откликнулись две организации из Европы, послав трех экспертов из Франции, Швейцарии и Швеции.