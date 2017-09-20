Варужан Восканян: для нормализации отношений с Турцией Армения сделала то, что было необходимо

“Армения выполнила свои обязательства по нормализации отношений с Турцией и ждет от нее ответных шагов”, - заявил в беседе с «Арменпресс» румынский армянский писатель и общественный деятель Варужан Восканян, обратившись к заявлению президента РА С. Саргсяна с трибуны ООН, что при отсутствии прогресса в переговорном процессе Армения может объявить протоколы недействительными.

“Многие спрашивают, а выполнила ли Армению свою часть обязательств для установления дипломатических отношений? Я считаю, что да, выполнила. Я участвовал в нескольких совещаниях у президента на эту тему, и мы решили, что Армения должна содействовать установлению дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий”, - сказал Восканян.

Он подчеркнул, что Армения сделала первый шаг и теперь ждет ответа Турции. “Если мы продолжим идти дальше, не встречая отклика со стороны Турции, то будем похожи на попрошаек. Мы покажем тем самым, что не можем существовать без разрешения Турции. Нет, мы гордый народ – мы прошли свою часть пути навстречу ей – теперь ее очередь идти нам навстречу”, - подчеркнул он.

Варужан Восканян считает, что президент Армении имеет полное право сказать, что Армения сделала для нормализации отношений с Турцией все, что необходимо.

Президент РА С. Саргсян заявил с трибуны ООН, что Турция ошибается, полагая, что может бесконечно долго держать армяно-турецкие протоколы в заложниках и ратифицировать их тогда, когда ей будет выгодно. “При отсутствии каких-либо подвижек со стороны Турции Армения объявит протоколы недействительными. Боюсь, что весну 2018 г мы встретим без этих, как показал опыт, никчемных и ненужных протоколов”, - сказал С. Саргсян.