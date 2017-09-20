Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone

Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11 для своих мобильных устройств. Как сообщается в пресс-релизе компании, она стала доступна для пользователей iPad и iPhone во всем мире, в том числе и в России.

В частности, в обновленной панели Dock для iPad можно получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана. Стало возможным работать с несколькими приложениями не только в режиме Split View, но и в Slide Over. Также в iOS 11 появилось новое приложение "Файлы", в котором можно открывать и упорядочивать файлы, где бы они ни хранились: на самом устройстве или в облаке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

12 сентября Apple представила новое поколение телефонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также смартфон премиум-класса iPhone X, приуроченный к десятой годовщине выхода первого в 2007 году.



