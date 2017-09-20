Шаварш Кочарян: переговорный процесс для Азербайджана всего лишь ширма, за которой он закупает оружие и продолжает сеять ложь

Для всех ясно, что процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта топчется на месте по вине Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра ИД Армении Шаварш Кочарян, подводя итоги обсуждений пленарного заседания VI Всеармянского форума “Армения-Диапора”.

“При обсуждении была отмечена важность того факта, что диаспора, наряду с усилиями по признанию Геноцида, в то же время должна уделять больше внимания проблеме Арцаха. Для Азербайджана переговорный процесс всего лишь ширма, за которой он продолжает концентрацию оружия и распространяет ложь, продолжая пропагандистскую войну.

Азербайджан действует и против международного права, и против государств-посредников Франции, России, США и в апреле 2016 г показал свое истинное лицо”, - подчеркнул он.

Шаварш Кочарян уверен, что апрельские события 2016 г. (четырехдневная война) являются повторением агрессии 1990-х гг.

«Трехстороннее соглашение 1994 г между Азербайджаном, Арцахом и Арменией было о прекращении военных действий и устаановлении режима прекращения огня. Я хочу обратить ваше внимание на словосочетание “прекращение военных действий”. Однако это условие постоянно нарушалось, а апрельские события 2016 г были прямыми военными действиями. Азербайджан вновь оказался агрессором, “ – сказал Ш. Кочарян, назвав поведение Азербайджана грубым нарушением гуманитарного права.