Каро Пайлан посетил Мемориал Геноцида армян

Депутат парламента Турции, армянин по национальности Каро Пайлан в первый же день своего визита в Армению, 17 сентября, посетил Мемориал жертв Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Музее-институте Геноцида армян.

Каро Пайлан, вместе с сопровождавшими его исполнительным директором Армянской Ассамблеи Америки Брайаном Ардуни, региональным директором Армянской Ассамблеи Америки Арпи Варданян, региональным экспертом Алин Озинян и своим советником Тамар Налджи посетили также музей Геноцида армян, ознакомились с трагическими эпизодами столетней истории.

В конце посещения Каро Пайлан сделал запись в Книге почетных посетителей. Исполняющий обязанности директора музея Сурен Манукян подарил Пайлану книгу Айка Демуряна “Освещение Геноцида армян на первых страницах мировой прессы”.