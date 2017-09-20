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Каро Пайлан посетил Мемориал Геноцида армян


Депутат парламента Турции, армянин по национальности Каро Пайлан в первый же день своего визита в Армению, 17 сентября, посетил Мемориал жертв Геноцида армян. Об этом  «Арменпресс» сообщили в Музее-институте Геноцида армян.

Каро Пайлан, вместе с сопровождавшими его исполнительным директором Армянской Ассамблеи Америки Брайаном Ардуни, региональным директором Армянской Ассамблеи Америки Арпи Варданян, региональным экспертом Алин Озинян и своим советником Тамар Налджи посетили также музей Геноцида армян, ознакомились с трагическими эпизодами столетней истории.

В конце посещения Каро Пайлан сделал запись в Книге почетных посетителей. Исполняющий обязанности директора музея Сурен Манукян подарил Пайлану книгу Айка Демуряна “Освещение Геноцида армян на первых страницах мировой прессы”.



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