В Испании задержали 12 человек из-за подготовки референдума, сообщили СМИ

Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек в ходе спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, глава Женералитета созвал заседание советников, сообщает издание Pais со ссылкой на источники в правительстве.

По данным источников издания, среди задержанных — сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералиетта (CTTI), управления по социальным вопросам, управления экономики и финансов и управления иностранных дел. Некоторые из них связаны с распространением материалов о референдуме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали заместителя вице-председателя каталонского Женералитета (правительства) Хосепа Марию Хове. Они также провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.