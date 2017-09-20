Строим новую Армению, с новыми перспективами: Ара Баблоян

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян считает, что 6-я конференция “Армения-Диаспора” является объединяющим, приводящим к ощутимым результатам и стимулирующим общенациональное сотрудничество мероприятием.

В своем выступлении на пленарном заседании 6-й конференции “Армения-Диаспора” председатель НС подчеркнул, что конференции Армения-Диаспора являются важнейшими событиями как для граждан Армении, так и для наших соотечественников, находящихся за пределами границ Армении, о чем свидетельствует увеличение из года в год числа участников конференции.

“У нее широкая повестка дня, которая включает в себя ряд направлений: от экономического до внешнеполитического, сохранение армянства и национальную безопасность”, - подчеркнул Ара Баблоян.

Как сообщает «Арменпресс», председатель НС добавил, что диаспора является важным подспорьем для обеспечения территориальной и экономической безопасности Армении.

“Хочу затронуть вопрос наших соотечественников из Сирии, часть которых нашла приют на родине. Они обогащают нашу страну, однако с другой стороны они нуждаются в нашей поддержке и поддержке диаспоры. Мы по мере возможности помогаем им в Сирии и других местах. Все мы мечтаем создать развитое и безопасное государство. Мы строим новую Армению, с новыми перспективами, мы идем по пути демократии и стабильного развития, от чего мы ни при каких обстоятельствах не можем отказаться”, - подчеркнул Баблоян.

По его словам, геополитическая ситуация обязывает быть гибкими, регулировать и совершенствовать политические и дипломатические инструменты.

“Уверен, что все вы хорошознаете эти ценности. Ваше личное участие в этом деле может быть очень полезным, для нас очень важен ваш потенциал. Мы должны вместе терпеливо прилагать все усилия, шаг за шагом двигаться вперед и создавать новые возможности для лучшего будущего”, - сказал председатель НС Армении.