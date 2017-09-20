Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

Министр ИД Армении встретился с министром ИД Канады


Находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН в составе делегации во главе с президентом РА министр ИД Aрмении Э. Налбандян 19 сентября встретился с министром ИД Канады Кристией Фриланд.

Во время встречи стороны обменялись мнениями  по активизации армяно-канадского политического диалога, стимулирования торгово-экономических связей.

Министры обратились также к вопросам взаимодействия в рамках различных международных организаций.

Как сообщили «Арменпресс»  в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД, Э. Налбандян и К. Фриланд обратились к сотрудничеству в рамках Международной организации франкофонии, подготовительным работам для проведения в будущем году в Ереване Конгресса франкофонии.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации