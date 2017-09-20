Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

В сети показали разрушающийся из-за землетрясения Мехико


В столице Мексики Мехико после землетрясения объявлено чрезвычайное положение, число погибших жителей города перевалило за 30, передает Reuters.

В других регионах страны число жертв идет на десятки. Всего же в стране из-за землетрясения погибло не менее ста человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Жители Мехико выкладывают в сеть видеозаписи того, что сейчас происходит в городе.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации