В сети показали разрушающийся из-за землетрясения Мехико

В столице Мексики Мехико после землетрясения объявлено чрезвычайное положение, число погибших жителей города перевалило за 30, передает Reuters.

В других регионах страны число жертв идет на десятки. Всего же в стране из-за землетрясения погибло не менее ста человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Жители Мехико выкладывают в сеть видеозаписи того, что сейчас происходит в городе.

Video captures building exploding after a 7.1 Earthquake strikes Mexico City. Please pray for Mexico. pic.twitter.com/iT7dxG69GF