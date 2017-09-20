Налбандян встретился с государственным министром иностранных дел ОАЭ

В рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН министр ИД Армении Э. Налбандян 19 сентября встретился со своим коллегой из ОАЭ Анваром Гаргашем.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД Армении, собеседники обсудили процесс выполнения договоренностей между главами государств. Было отмечено с удовлетворением, что в последнее время активизировались взаимные визиты на высоком уровне, придавшие новый заряд двусторонним отношениям, торгово-экономическим связям. В этом контексте были обсуждены подготовительные работы перед ожидаемыми визитами.

Произошел обмен мнениями по расширению двустороннего правового договорного поля, сотрудничества на международных площадках, затронуты ряд региональных и международных проблем.