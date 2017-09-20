Эрдоган в ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета безопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с трибуны ООН, в очередной раз призвал курдов Северного Ирака отказаться от референдума о независимости. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство Diken.
Президент еще раз озвучил позицию Анкары, подчеркнув, что референдум и его последствия могут весьма существенно нарушить безопасность, мир и стабильность региона.Эрдоган также предложил увеличить число постоянных членов Совета безопасности до 20.
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