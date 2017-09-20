Могерини прокомментировала заявление Трампа в ООН по КНДР

Ситуация вокруг КНДР должна решаться исключительно мирным путём, и в ЕС никогда не говорят о разрушении стран, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Могерини со своей стороны заявила, что проблема вокруг ядерной программы КНДР должна решаться исключительно мирным способом. "Это должно решаться мирным, мирным путём, поскольку мы никогда не говорим о разрушении стран", — сказала она, выступая на мероприятии в миссии Евросоюза в США.