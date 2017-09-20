Президент РА: Армения готова участвовать в возможных обсуждениях по установлению мира в Сирии

Армения готова участвовать под эгидой ООН и при наличии соответствующего мандата в возможных обсуждениях по установлению мира в Сирии. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил в своем выступлении на 72-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент РА Серж Саргсян.

«К сожалению, продолжает оставаться серьезным вызовом неустойчивость положения на Ближнем Востоке. Мы с болью и тревогой следим за кризисом и гуманитарной ситуацией в Сирии, от которого страдает гражданское население, в том числе и местная армянская община. Армения в пределах своих возможностей старается хоть как-то смягчить страдания народа, выделяя гуманитарную помощь. Мы также готовы участвовать под эгидой ООН и при наличии соответствующего мандата в возможных обсуждениях по установлению мира в Сирии”, - заявил С. Саргсян.

По словам президента, Армения, расположенная в сложном регионе, не имеющая выхода к морю, серьезных природных ресурсов, всегда заявляла, что самое драгоценное ее состояние – люди. Воистину, не только в Армении, но и в во всей семье ООН в центре внимания должен быть человек, нужно стремиться к миру и достойной жизни для всех.

«Не сомневаюсь, что большая семья ООН сможет обеспечить новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять как глобальным, так и региональным вызовам. Именно поэтому Армения участвует в ряде миротворческих программ. Более того, мы готовы увеличить наше участие в миссиях ЮНИФИЛ в Ливане и МИНУСМА - в Мали, - отметил президент Армении.