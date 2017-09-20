Эмир Катара: странам Персидского залива нужен конструктивный диалог с Ираном

Иран и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должны вести диалог на основе общих интересов. Об этом заявил во вторник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на Генассамблее ООН.

"Хочу повторить призыв, который уже звучал с этой трибуны, - необходимо вести конструктивный диалог между странами Залива и Ираном на основе общих интересов, принципа добрососедства, невмешательства во внутренние дела и соблюдения суверенитета государств, - сказал он. - Это нужно нам для того, чтобы добиться безопасности и стабильности в регионе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В своей речи шейх Тамим также призвал к диалогу и бойкотирующие его страну государства.



