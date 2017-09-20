СМИ: число детей, погибших при обрушении школы в Мексике, выросло до 30

Не менее 30 детей погибли во вторник в результате обрушения школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщила газета Excelsior со ссылкой на министра образования Мексики Аурелио Нуньо.

По информации издания, спасатели обнаружили тела 30 детей, еще 11 найдены живыми. Ранее сообщалосьо 22 погибших.

На месте продолжают работать военные, сотрудники гражданской обороны и волонтеры,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения, в том числе 49 в столице.





