Лавров и Тиллерсон обсудили освобождение Ракки и Дейр-эз-Зора

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в ходе двусторонней встречи операции в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

"Обсуждали наши контакты по Сирии, продолжаются контакты между военными для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, и военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", — заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лавров отметил, что ситуации в Сирии было уделено особое внимание на встрече.

"Мы, естественно, подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость, - продолжил глава МИД РФ.



