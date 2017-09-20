Мощное землетрясение в Мексике: больше 140 погибших

Общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 140 человек. Число погибщих постоянно растет.

Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы. Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества. Землетрясение в момент учений Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США. По меньшей мере 54 человека погибли в мексиканском штате Морелос, к югу от столицы, 8 человек в штате Мексика, 6 человек в штате Пуэбла и 4 человека в столице страны Мехико.

емлетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Землетрясение ощущалось по всей столице Мексики В пострадавших районах было введено чрезвычайное положение. По первоначальному распоряжению президента, в столице страны Мехико размещены 3 тыс. военнослужащих.

На руинах рухнувших зданий работают спасатели и волонтеры. Во многих районах прервана телефонная связь.

Правообладатель иллюстрацииAFP Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.