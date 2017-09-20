Серж Саргсян встретился с Генеральным секретарем ООН

19 сентября в штаб-квартире ООН состоялась встреча С. Саргсяна с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.

В начале встречи С. Саргсян еще раз поздравил Антониу Гуттериша с избранием на этот почетный пост. Обе стороны с удовлетворением вспомнили визит А. Гуттериша в Армению в ранге Верховного комиссара ООН по делам беженцев и состоявшийся плодотворный диалог.

С. Саргсян отметил, что в этом году исполняется 25 лет членства Армении в ООН и выразил удовлетворение продуктивным сотрудничеством с этой организацией.



Серж Саргсян рассказал, что в Армении сейчас идет активный процесс адаптации Концепции устойчивого развития 2030 к местным условиям, разработаны дорожная карта, программа национальных действий для реализации Концепции.



На встрече стороны обратились и к процессу решения Нагорно-Карабахского конфликта. С. Саргсян поблагодарил Генерального секретаря ООН за полноценное содействие усилиям Минской группы и Личного представителя действующего председателя СБСЕ по справедливому его решению.