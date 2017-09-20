Проблема НК может быть решена посредством свободного волеизъявления народа: выступление Сержа Саргсяна в штаб-квартире ООН

Президент Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили «Արմենպրես» в Управлении по информации и связям с общественностью аппарата президента РА, президент Республики выступил с речью. Приводим выступление президента на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН полностью:

Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи,Уважаемые дамы и господа,Поздравляю и желаю успеха господину Мирославу Лайчаку в связи с избранием председателем 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи.Пользуясь случаем, вновь поздравляю господина Антонио Гутереша с избранием Генеральным секретарём ООН. Уважаемый господин Генеральный секретарь, мы желаем Вам успеха в реализации этой важной миссии. Провозглашённые Вами приоритеты пользуются поддержкой Армении.Уважаемые дамы и господа,2017 год для нас ознаменован 25-ой годовщиной членства Армении в Организации Объединённых Наций. 2 марта 1992 года в этой центральной штаб-квартире семьи Объединённых Наций был поднят армянский триколор, как логический и желанный результат реализации основополагающего права нашего народа на самоопределение.В течение прошедших лет Армения стала полноправным и ответственным членом международного сообщества. Вызовов было много, однако мы им с честью противостояли. Самым важным и трудным был Нагорно-Карабахский конфликт.Я уже в пятый раз выступаю с этой высокой трибуны и вновь вынужден говорить о Нагорно-Карабахском конфликте. Я бы предпочёл говорить о мире, прогрессе и сотрудничестве, однако, к сожалению, мы ещё очень далеки от этого этапа. Следовательно, я считаю своим долгом объяснить, почему мы так далеки от этого желанного пристанища.Новый этап борьбы народа Арцаха за самоопределение начался почти 30 лет назад. В ответ на мирные призывы к осуществлению неотъемлемого права армянства Арцаха на самоопределение и осуществляемые в этом направлении шаги Азербайджан прибег к применению силы.Вершиной этой политики официального Баку были погромы армянского населения Азербайджана, этнические чистки и массовые выселения. Из целых районов, некогда армянонаселённых, армяне изгнаны, а правительство Азербайджана продолжает последовательно уничтожать находящееся под его контролем огромное культурное и духовное армянское наследие.Очевидно, что в этих условиях народ Арцаха не имел иного выбора, кроме как обратиться к самообороне.Тяжёлая война 1992-1994 годов, её последствия и затем ведущиеся переговоры не стали уроком для Азербайджана. Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырёхдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха.В ходе развёрнутых в 2016 году действий вооружённые силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных. Не могу здесь не отметить, что один совершивший подобное варварство военнослужащий удостоился высокой государственной награды. Эту награду ему перед видеокамерами вручил лично президент Азербайджана.Уважаемый господин председатель,Уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны. Уже на протяжении лет мы сигнализируем об этом в ряде занимающихся вопросами расизма и ксенофобии профессиональных межправительственных и неправительственных организаций.Всё это приводит нас к тому убеждению, что реализация права народа Арцаха на самоопределение имеет жизненное значение. В этом вопросе я выражаю единую точку зрения не только Армении и Арцаха, но и армянства всего мира. Я привёз этот мессидж из Еревана, где в эти дни проходит конференция Армения-Диаспора.Все должны осознать, что теперь Азербайджан для развивающегося демократическим путём Арцаха, просто, является символом средневековой отсталости. Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию.Уважаемые дамы и господа,Свободный Арцах сегодня состоявшееся демократическое общество. Наш общий девиз и обязательство "Никто не должен быть обделён вниманием", должен стать краеугольным камнем деятельности этой семьи Объединённых наций. Именно по этой причине, я уверен, народ Арцаха никогда не будет изолирован от реализации целей стабильного развития.Я глубоко убеждён, что нерешённость Нагорно-Карабахского конфликта не должна иметь никакого влияния на права населения Арцаха. Я говорю, в первую очередь, о неотъемлемом праве любого человеческого существа. Я говорю о праве на жизнь, о праве на организацию общественной жизни, о праве свободно формировать собственную власть, о праве свободно общаться с внешним миром и о многих других правах.Армения способствовала и будет последовательно способствовать улучшению жизни народа Арцаха, его стабильному и демократическому развитию. Никто не имеет права препятствовать осуществляемым в этих направлениях инициативам и программам. Правовой статус Арцаха, а более точно, отсутствие международного юридического признания, не является препятствием для реализации прав живущих там женщин и мужчин.Мы убеждены, что мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта не имеет альтернативы. Сейчас с этой высокой трибуны подтверждаю нашу решимость в этом плане.В то же время, все должны осознавать, что проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека. Она может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа.К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, всё равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять своё будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами.Все остальные вопросы производны. Все остальные вопросы найдут своё логическое и справедливое решение параллельно с урегулированием проблемы.Уважаемый господин председатель,В последний раз, говоря с этой высокой трибуны, я коснулся процесса международного признания Геноцида армян и счёл своим долгом поимённо выразить благодарность всем тем странам, которые признали это чудовищное преступление, совершённое в Османской империи против моего народа.С этой высокой трибуны Чести и Ответственности считаю своим долгом выразить благодарность тем странам, которые признали или подтвердили свою позицию относительно Геноцида армян.Спасибо, независимо от формата этого признания и использованных формулировок.Спасибо всем тем деятелям, государственным органам, территориальным объединениям или организациям многих и многих стран, которые во всеуслышание называют вещи своими именами. Это действительно важно, поскольку забвение открывает путь для новых преступлений геноцида.В этой связи мы должны вспомнить, что в будущем году семья Объединённых наций будет отмечать 70-летие Конвенции о предупреждении преступления Геноцида и наказании за него. Армения в этой связи выступит с новой инициативой, и мы приглашаем всех присоединиться к нам и поддержать эту инициативу.При этом, мы никогда признание Геноцида армян не превращали в предварительное условие для урегулирования двусторонних отношений Армении и Турции. Более того, именно благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы.Эти документы до сегодняшнего дня не ратифицированы и отложены Анкарой в тёмные ящики. Правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации, которые совершенно не вытекают из буквы и духа протоколов. Я выразил чёткое отношение армянского народа ко всему этому три года назад с этой высокой трибуны.Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение. Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях, для нахождения решений существующих проблем.В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов.Армения, тем не менее, остаётся уверенной, что любые два соседних государства обязаны наладить и иметь регулярные отношения, для обсуждения всех возможных между ними разногласий и с целью найти их решения.Мы руководствуемся именно этой убеждённостью, реализуя своё участие в самых разных интеграционных процессах. Армения сегодня является активным членом Евразийского экономического союза и своим заинтересованным участием старается способствовать стимулированию усилий по созданию для людей ещё больших благ, путём беспрепятственного перемещения товаров и услуг на этом крупном экономическом пространстве. Позитивные результаты мы уже имеем, что внушает хорошие надежды на будущее. Мы также планируем в ноябре месяце подписать с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, которое, по нашему убеждению, поможет нам придать новую энергию реализуемым в Армении институциональным реформам.Уважаемые дамы и господа,К сожалению, продолжает оставаться серьёзным вызовом существующая на Ближнем Востоке нестабильность.Мы с большой болью следим за Сирийским кризисом и гуманитарной ситуацией, от которой страдает гражданское население, в том числе также армянская община страны. Армения в рамках своих возможностей стремится в какой-то мере смягчить страдания сирийского народа, оказывая гуманитарную помощь. Мы также готовы участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и соответствующим мандатом ООН.Уважаемый господин председатель,Не сомневаюсь, что наша семья Объединённых Наций может обеспечить то новое качество сотрудничества, которое позволит противостоять современным глобальным и региональным вызовам. Именно с этой целью Армения участвует в ряде миротворческих миссий ООН. Более того, мы готовы увеличить своё участие в миссиях в ЮНИФИЛ в Ливане и МИНУСМА в Мали.Армения, будучи расположенной в трудном регионе страной, не имеющей выхода к морю, обладая ограниченными природными ресурсами, постоянно заявляла, что её самым ценным ресурсом является человек. Вероятно, не только в Армении, но и во всей семье Объединённых Наций в центре всего нужно держать человека, нужно стремиться к миру и достойной жизни для всех на стабильной планете.Спасибо.