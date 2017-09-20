Европейские индексы - 19-09-17

МОСКВА, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 12561.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.16% и составил 5237.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7275.25 пункта, российский MICEX снизился на 0.49% и составил 2048.99 пункта, а RTSI снизился на 0.95% и составил 1108.46 пункта.