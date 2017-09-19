Президент Армении высоко оценил усилия МККК в решении гуманитарных вопросов в нагорно-карабахском конфликте

Находящийся с рабочим визитом в США президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН встретился с председателем Международного комитета Красного креста Питером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, председатель МККК выразил благодарность за возможность встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН и выразил удовлетворение в связи с тесным сотрудничеством Международного комитета Красного креста с Арменией.

Питер Маурер заверил, что организация готова продолжать взаимодействие в том же духе, в особенности развивая сотрудничество в здравоохранении, обороне, в работе по поиску без вести пропавших людей, в гуманитарной сфере и в области защиты прав человека.

Президент Республики также подчеркнул важность сотрудничества Армении с Международным комитетом Красного креста, а также отметил большое значение гуманитарной миссии этой структуры.

Президент Саргсян высоко оценил усилия организации также в деле решения гуманитарных вопросов в нагорно-карабахском конфликте. Президент подчеркнул, что Армения придаёт большое значение присутствию Красного креста в Нагорном Карабахе и деятельности, которую осуществляет там эта организация.