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Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы


Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США не снимут санкции с Кубы, пока власти этой страны не проведут необходимые реформы.

"США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с Кубы, пока она не проведет фундаментальные реформы", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», заявил Трамп, выступая на 72-й генассамблее ООН.



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