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Сергей Лавров и Махмуд Аббас обсудили вопросы достижения справедливого палестино- израильского урегулирования


«На полях» 72-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 19 сентября провел встречу с Президентом Государства Палестина М.Аббасом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу. Обсуждены задачи восстановления палестинского единства с прицелом на скорейшее разрешение катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Стороны рассмотрели основные практические аспекты двусторонней повестки дня, высказавшись за всемерное укрепление палестино-российских связей в различных областях.

 



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