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Президент Республики Арцах встретился с группой конгрессменов США


В Ереване, в Постоянном представительстве НКР в Армении, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 сентября встретился с группой конгрессменов США.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся американо-арцахских отношений, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов.

Президент Саакян подчеркнул важность таких встреч и отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию связей с США, при этом высоко оценив проводимую конгрессменами работу, направленную на укрепление и углубление двусторонних связей.

Президент Саакян вручил медаль "Благодарность" конгрессменам Френку Паллоне, Анне Эшу и Джеки Спиер за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

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