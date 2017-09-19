Спикер НС НКР представил европейским журналистам процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта

Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян 19-го сентября принял ряда представителей европейских средств массовой информации, прибывших в Арцах по инициативе организации "Европейские друзья Армении".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя гостей, Ашот Гулян придал важность инициативе получения международным информационным сообществом достоверной информации об Арцахе и ее донесения до европейской аудитории.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель парламента коснулся апрельских событий 2016 года, процесса карабахского урегулирования и участия Арцаха в нем, проблем и вызовов, имеющихся в процессе урегулирования конфликта, государственной политики по международному признанию Республики Арцах и усилий парламентской дипломатии, а также других вопросов.