Глава МИД Армении добавил два новых требования к предложениям сопредседателей: комментарий Шаварша Кочаряна

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян считает непонятным ажиотаж вокруг заявления глава МИД Эдварда Налбандяна об урегулировании конфликта Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, в ходе VI конференции Армения-Диаспора один из участников поинтересовался, какие именно территории имел в виду 18 сентября глава МИД Эдвард Налбандян, вокруг которых ведутся переговоры с Азербайджаном.

«Мне непонятен возникший ажиотаж. Министр представил то, что не раз уже публиковалось. То есть заявления трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где раскрыты предлагаемые посредниками детали урегулирования», – сказал замминистра.

По его словам, упомянув апрельскую войну 2016г., Налбандян отметил две вещи: коридор, который должен быть максимально надежным и безопасным. «Во-вторых, если речь идет о территориях, то обязательно должно быть обеспечено следующее требование – не ставить под угрозу многоаспектную безопасность Арцаха. То есть, сказанным накануне всего лишь была поставлена планка: к имеющимся были добавлены 2 новых требования, всего лишь», – сказал Шаварш Кочарян.

Кочарян заявил, что «никто никому никаких территорий не сдает».

«Речь всего лишь идет о том, что министр озвучил требования к двум элементам представленного посредниками пакета. Почему это вызвало такой ажиотаж, не понимаю. Более того, не следует забывать никогда, что речь идет о пакете. Нужно помнить и то обстоятельство, что сегодня мы находимся в стадии, когда прошли саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, достигнуты договоренности, суть которых заключается в следующем: в переговорном процессе прогресс невозможен без доверия между сторонами. То есть если стреляют, провоцируют, отсутствуют механизмы расследования инцидентов… Прогресс тем более невозможен, как отметил накануне глава МИД Армении, без участия Арцаха. Вот и все», – пояснил Шаварш Кочарян.