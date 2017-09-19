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Каро Пайлан награжден золотой медалью ЕГУ


Депутат парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлан 19 сентября посетил Ереванский государственный университет, где встретился со студентами и преподавательским составом вуза.

Как сообщает Арменпресс, проректор ЕГУ вручил Пайлану золотую медаль вуза.

«Я очень рад, что нахожусь в Армении и имею честь встретиться с вами в ЕГУ. Во мне рождается надежда на будущее Армении, когда я вижу активную молодежь. Как вы знаете, я являюсь гражданином Турции и депутатом турецкого парламента. Я впервые посещаю Армении после избрания в парламент.

В Турции веду борьбу за утверждение демократии. Думаю, что армяне тоже должны принимать участие в утверждении демократии в Турции. Это дело начал Грант Динк, и мы продолжаем его», - сказал Пайлан.

На вопрос, в каких условиях видит Пайлан признание Турцией Геноцида армян, депутат ответил, что, по его мнению, такое возможно в результате утверждения в этой стране демократии.



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