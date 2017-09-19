Генсек ООН: мир становится все более опасным и разобщенным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты, однако этот процесс можно обратить вспять. Об этом административный глава всемирной организации заявил во вторник на открытии общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы - народы" и наша Организация Объединенных Наций сталкивается с серьезными вызовами", - указал он. "Люди страдают и проникаются гневом, - добавил Гутерриш. - Они видят, что ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет неравенство, разрастаются конфликты и меняется климат",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мировая экономика становится все более интегрированной, однако, возможно, утрачивается чувство мирового сообщества, - подчеркнул генсек ООН. - Среди людей царит разобщенность. Политические споры ужесточаются".

Гутерриш указал, что в настоящее время "мир полон противоречий". "Я считаю, что вместе мы сможем добиться мира, - заявил он. - Мы можем восстановить доверие и сделать мир лучше для всех".

По его мнению, военные конфликты и кризисы в том числе в Сирии, Йемене, Афганистане и Южном Судане невозможно разрешить иначе, нежели политическим путем.

"Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения", - указал он.

"Нам не следует тешить себя иллюзиями. Мы не сможем искоренить терроризм, если не разрешим конфликты, создающие хаос, в условиях которого процветают воинствующие экстремисты", - добавил Гутерриш.





