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Азиатские индексы - 19-09-17


ТОКИО, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.96% и составил 20299.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.77% и составил 1667.88 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3356.84 пункта, а HANG SENG снизился на 0.38% и составил 28051.41 пункта.



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