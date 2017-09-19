Linkin Park выпустила новый клип в память о Честере Беннингтоне

Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню One More Light, посвященный недавно погибшему солисту коллектива Честеру Беннингтону. Об этом сообщил в понедельник журнал Rolling Stone.

По его информации, ролик на главную песню последнего альбома группы создан диджеем группы Джозефом Ханом. В нем Беннингтон изображен как на сцене в окружении поклонников, так и во время репетиций с остальными членами группы.

"One More Light написана, чтобы послать лучи любви тем, кто потерял кого-то", - отметил другой участник коллектива Майк Шинода, стоявший у истоков Linkin Park,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее стало известно, что Linkin Park сыграет концертв честь ушедшего из жизни солиста. Выступление состоится 27 октября в Лос-Анжелесе.

41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды. Коллективу также сопутствовал огромный финансовый успех. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.





