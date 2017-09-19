Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен жить на Украине столько, сколько будет необходимо для "полной победы украинского народа".

"Для меня Украина — это дело моей жизни, чтобы кто ни говорил, я 12 лет своей взрослой жизни провел на Украине… Эта улица (Институтская — ред.) для меня родная не потому, что я на митингах здесь бегал, а потому что я и с девочками разными здесь бегал. Поэтому я у себя дома, это такой же мой дом, как и Грузия… Я буду жить на Украине столько, сколько нужно до полной победы украинского народа", — сказал Саакашвили на брифинге в Киеве во вторник, отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться в стране,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что Саакашвили собирается посетить Киев 17 октября и озвучить свои требования к власти.