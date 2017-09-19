Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млн

Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил ранее одобренный Палатой представителей законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.

Из этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине лишь $75 млн. Для выделения Киеву остальных средств потребуется специальное разрешение Сената. Чтобы его получить шефу Пентагона и госсекретарю придется заверить профильные комитеты в том, что в украинском оборонном секторе и вооруженных силах прошли структурные реформы, усилена подотчетность военных, появилась возможность проводить приватизацию в этой сфере,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего в 2018 году Пентагон получит порядка $700 млрд. Из них $640 млрд пойдет на выполнение ведомством его ключевых функций - закупку вооружений, выплату зарплат военным и поддержание боеготовности войск. Еще $60 млрд предназначены для проведения военных операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах.





