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Левон Аронян завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом


На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам гроссмейстер Левон Аронян завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, вторая партия состоится завтра. У Ароняна будут черные фигуры.

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