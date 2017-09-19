На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам гроссмейстер Левон Аронян завершил вничью первую партию полуфинального матча с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, вторая партия состоится завтра. У Ароняна будут черные фигуры.