Ашотян призывает не отвлекаться от текущей повестки карабахского конфликта

Сегодня вопросом номер один в повестке дня является то, чтобы заставить Азербайджан выполнить свои обязательства, а затем можно перейти к процессу составления документов. Как сообщает Арменпресс, об этом ходе тематического обсуждения внешней политики Армении в рамках VI конференции Армения-Диаспора сказал председатель Постоянной комиссия Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

«Арцахский конфликт является одним из важнейших вопросов общественно-политической повестки дня. Я не считаю, что обсуждение деталей карабахского конфликта является актуальным вопросом в общественно-политической повестке дня Армении, поскольку после апрельской войны содержание переговоров изменилось в том смысле, что мы знаем, что проводятся переговоры вокруг реализации обязательств, взятых сторонами в Вене и Санкт-Петербурге.

Другими словами, сегодня они ведут переговоры о начале переговоров, создании доверительной и безопасной атмосферы. Не нужно показывать международному сообществу или Азербайджану, что мы считаем возможным начать обсуждение поставленных на стол переговоров нюансов без решения этих вопросов», - сказал он.

Армен Ашотян добавил, что переговоры со стороной, которая не выполняет свои обязательства, невозможны.

В своем выступлении он попросил всех не нарушать текущую повестку дня с неправильными вопросами, касающимися деталей документа.