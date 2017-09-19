Волкер: Грузия не готова стать членом НАТО

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Грузия не готова к стать членом североатлантического альянса.

"Я усердно работаю, чтобы у ваших стремлений была соответствующая поддержка в Евросоюзе, в НАТО. По сравнению с Украиной, у Грузии прогресс лучше. Имею в виду прозрачность, ту лепту, которую Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и т.д. Однако не думаю, что сегодня кто-нибудь в НАТО скажет, что мы готовы принять Грузию как члена", — сказал Волкер в эксклюзивном интервью газете "Квирис палитра",сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По его словам, для принятия в НАТО необходим консенсус всех стран.





